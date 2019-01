© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Retroscena su Cristian Romero. Il difensore argentino, in forza al Genoa ma destinato ad avere un futuro alla Juventus, era stato proposto al Napoli ma la società azzurra aveva deciso di declinare l’offerta in quanto si riteneva coperta in quella posizione del campo. Lo ha rivelato Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo.