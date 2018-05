Genoa, Rigoni verso l'addio. Non rinnoverà il contratto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo due stagioni e mezzo, Luca Rigoni saluterà il Genoa. Il centrocampista, poco utilizzato dal Grifone in questa annata - con due gol in diciotto presenze - non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno del 2019. Possibile una sistemazione in Serie B.