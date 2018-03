Genoa, rinnovo o no il futuro di Perin sarà altrove

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua a tardare il rinnovo di Mattia Perin col Genoa. Secondo quanto riportato da La Repubblica di Genova, anche se l'accordo verrà raggiunto, sarà solo un pro forma per permettere al club di guadagnare qualcosa in più dalla sua partenza con l'inserimento di una clausola rescissoria. Tra l'estremo difensore e il Grifone c'è un gentleman agreement che prevede la cessione solo in una big, altrimenti il rapporto potrà proseguire in attesa di migliori prospettive.