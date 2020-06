Genoa, riprende il cammino in campionato: col Parma il primo di dodici attimi da cogliere

"Servirà un Genoa carpe diem". Mister Davide Nicola non è mai banale nelle sue conferenze stampa. Il Genoa è pronto a rituffarsi nel campionato dopo più di tre mesi di assenza dai campi. In una stagione anomala, con dodici partite condensate nel prossimo mese e mezzo, è fondamentale trarre il massimo da ogni partita per dare seguito a quanto fatto prima del lockdown e continuare a migliorare una classifica che tutt’ora non dà ancora tranquillità. Il primo attimo da cogliere sarà questa sera quando al "Ferraris" arriverà il Parma di Roberto D'Aversa reduce dal pareggio esterno sul campo del Toro.

Il Parma ha già rotto il ghiaccio - Gli interrogativi dopo un periodo così ampio di inattività sono più che leciti. I gialloblu di fatto hanno però già rotto il ghiaccio nel match dell'Olimpico-Grande Torino riprendendo confidenza sia col campo sia col fatto di giocare senza pubblico, cosa che non sarà una novità assoluta per Criscito e compagni che l’8 marzo hanno giocato a San Siro contro il Milan. Obiettivo continuare nella striscia positiva di risultati pre-lockdown con tre vittorie raccolte nelle ultime quattro gare e la voglia di riprendere più forte di prima.

Dubbi di formazione - Il tecnico rossoblu dovrebbe confermare lo stesso schema utilizzato nelle partite precedenti. Spazio dunque al 3-5-2 con Perin in porta mentre in difesa potremmo rivedere Romero a destra, Soumaoro al centro e Masiello a sinistra. Sulla fascia destra Biraschi è in vantaggio su Ghiglione per una maglia da titolare mentre a sinistra ci sarà capitan Criscito. In cabina di regia Schone con Sturaro e Behrami, in ballottaggio con Cassata ma in pole, ai lati. In attacco Davide Nicola può contare su elementi di qualità ma la scelta dovrebbe ricadere ancora una volta sul tandem formato da Pandev e Sanabria.