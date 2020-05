Genoa, ripresa in standby: prima di tornare in campo si attende il protocollo sanitario

Il "Signorini" resta chiuso. Almeno per ora. Nella settimana in cui molte squadre del campionato hanno deciso di riaprire gran parte dei centri sportivi per allenamenti individuali, in base a quanto emesso dal Governo per la fase 2, il Genoa invece preferisce mantenere una posizione attendistica. Secondo quanto filtra da Villa Rostan il club, prima di tornare in campo, preferisce attendere il protocollo sanitario che la FIGC sta discutendo con il Comitato tecnico-scientifico per avere un quadro più certo della situazione.

Rientri e test sierologici - Nel periodo del lockdown, la squadra ha continuato ad allenarsi presso le rispettive abitazioni con esercizi aerobici e video motivazionali inviati da mister Davide Nicola mentre nell'ultima settimana, grazie all'ordinanza della Regione Liguria, chi voleva ha potuto effettuare corsa all'aria aperta. In questi giorni, inoltre, verranno ultimati i rientri dei giocatori che hanno trascorso la quarantena all'estero - Lerager, Ankersen, Schone, Jagiello, Eriksson, Soumaoro e Ichazo - mentre Radovanovic resterà in Serbia per proseguire la riabilitazione dopo l'operazione al crociato. Sempre in questi giorni verranno effettuati i primi test sierologici per avere una prima valutazione della situazione.

"Signorini" già sanificato - La società però non si farà cogliere impreparata alla ripresa degli allenamenti. Il "Signorini" è già stato sanificato in più occasioni e potrà contare su due campi da gioco e una palestra nuovi di zecca dopo il restyling di questa estate mentre per quanto riguarda l'albergo dovrebbe essere scelto quello già utilizzato nel corso della stagione per i ritiri pre-partita. Il Genoa è pronto per il ritorno in campo della squadra per la ripresa degli allenamenti. Ma il via quando verrà ufficializzato il protocollo sanitario.