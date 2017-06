Genoa, Ristovski in pole per sostituire Orban

© foto di Federico Gaetano

Il Genoa sta dando la caccia a un difensore centrale per sostituire Lucas Orban, che ieri ha rescisso con il Grifone. Il nome in pole è Stefan Ristovski, giocatore di proprietà dello Spezia in prestito nella passata stagione al Rijeka. Piacciono anche Goldaniga del Palermo e Ranocchia e Andreolli dell'Inter. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.