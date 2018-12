Ivan Juric ha un'ultima possibilità per evitare l'esonero. Contro la SPAL sarà decisiva per la permanenza del croato in panchina, perché in caso di risultato negativo, ecco che Preziosi e Perinetti cambierebbero un'altra volta tecnico. Ad appesantire il clima anche il "caso Piatek", che non ha preso per niente bene la sostituzione in seguito all'espulsione di Romulo e che, dati alla mano, con il cambio in panchina ha avuto un calo incredibile e che non fa bene neanche ai futuri incassi da plusvalenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.