Genoa, ritorni e novità con Capozucca e Andreazzoli

© foto di PhotoViews

Il Genoa non perde tempo. Il campionato è terminato da poco più di due settimane ma la società è già al lavoro per programmare la stagione che verrà. Obiettivo naturalmente è il mantenimento della categoria senza l’eccessiva sofferenza che è sfociata in un sospiro di sollievo del “Franchi” dopo lo 0-0 con la Fiorentina e la contemporanea sconfitta dell’Empoli a San Siro contro l’Inter. Sarà un’estate di cambiamenti e di novità quella che attende il Vecchio Balordo a prescindere da quale sarà il futuro societario. Il numero uno rossoblu a margine della riunione di Lega precisa che “il Genoa è in vendita e qualora dovesse esserci un acquirente, spero che ci sia, lascerò volentieri”. Al di là di queste voci però ci saranno diverse situazioni che cambieranno.

Capozucca 3.0 e Semplici - Il primo nome è un gradito ritorno alla base. Stefano Capozucca è pronto ad iniziare la sua terza avventura a Genova. “Abbiamo già raggiunto un accordo, verrà a darci una mano per quest'anno”, ha commentato il numero uno rossoblu. Il suo ruolo dovrebbe essere quello di neo direttore sportivo, anche se per averne la certezza dovremmo attendere comunque l’ufficialità. In panchina invece è tutto fatto per l’arrivo di Aurelio Andreazzoli. Il tecnico dell’Empoli firmerà un contratto biennale con la società e prenderà il posto di Prandelli, con cui si valuta la rescissione del contratto. I prossimi giorni saranno quelli decisivi. Presto conosceremo l’assetto del nuovo Genoa.