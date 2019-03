Genoa, ritorno e gol sotto la Nord: la domenica perfetta di Sturaro

© foto di www.imagephotoagency.it

Semmai esistesse la domenica perfetta sarebbe quella appena trascorsa per Stefano Sturaro. Il centrocampista del Genoa, dopo tanto lavoro per smaltire l'infortunio al tallone d'Achille patito allo Sporting Lisbona, è tornato in campo davanti al pubblico di casa. Non solo: due minuti dopo il suo ingresso il ragazzo di Sanremo ha ricevuto da Pandev e scaricato alle spalle di Mattia Perin un destro angolato sotto la Gradinata Nord realizzando il più tradizionale gol dell'ex. Un ritorno in campo così probabilmente non l'avrebbe immaginato nemmeno lui ma sicuramente servirà a dare positività e la forza necessaria per lavorare e migliorare la propria condizione ulteriormente. L'obiettivo è più che mai chiaro: mettere in difficoltà Cesare Prandelli nella stesura della formazione e insidiare i compagni di reparto per una maglia dal primo minuto.

RITORNO A CASA - Arrivato al Genoa nella finestra invernale di mercato, Sturaro non ha mai nascosto di essere tornato a casa. "Per me, lo sapete, la maglia del Genoa pesa due volte rispetto agli altri" ha detto il giorno della presentazione al Museo del Genoa un mese e mezzo fa. Era ragazzo al suo arrivo dalla Sanremese, adesso è diventato uomo. Nel mezzo l'esperienza alla Juventus con cui ha collezionato 90 presenze fra campionato, Coppa Italia e Champions League. Dopo la parentesi sfortunata in Portogallo ecco l'opportunità chiamata Grifone a cui non ha potuto dire di no.

EMOZIONE DOPO IL GOL - Nel post partita del "Ferraris" Sturaro non ha nascosto l'emozione per il ritorno al gol: "C'è stato tutto, è stato un momento lungo e difficile, poi il gol sotto la Nord è stata un’emozione grande. Non sono stato nemmeno a pensare a quello che dovevo e non dovevo fare con grande rispetto verso la mia ex squadra, ma ora io sono del Genoa e darò tutto per il Genoa".