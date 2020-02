vedi letture

Genoa, ritorno in Italia per Ichazo: ha già svolto le visite mediche, sarà il terzo

È arrivato ieri al centro sportivo Signorini di Genova il nuovo acquisto rossoblù, Salvador Ichazo. Ha svolto le visite mediche al Baluardo nel primo pomeriggio e poi si è diretto a Villa Rostan per la firma del contratto. Il portiere, ex Torino, andrà a sostituire Jandrei che rientra in patria, all'Atletico Paranaense. Al Genoa sarà il terzo portiere dopo Mattia Perin e Federico Marchetti, come spiega Il Secolo XIX.