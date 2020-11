Genoa-Roma 1-3, le pagelle: Borja Mayoral delude, Mkhitaryan fa lo show. E Rovella si conferma

GENOA-ROMA 1-3

(47', 66' e 85' Mkhitaryan, 50' Pjaca)

GENOA (a cura di Andrea Piras)

Perin 6,5 - Nel primo tempo vola a deviare sulla traversa un mancino dalla distanza di Mkhitaryan, chiude lo specchio della porta a Bruno Peres nella ripresa. Nulla può sui gol giallorossi.

Biraschi 5 - Segue Bruno Peres in ogni parte del campo con tenacia ma lo perde nell’azione che porta al 2-1 della Roma. In ritardo anche Mkhitaryan in occasione della rete del vantaggio giallorosso.

Bani 5,5 - Raddoppia spesso su Biraschi aiutando il compagno di squadra. Sceglie sempre il tempo giusto dell’intervento. Qualche problema di più quando la Roma gioca in velocità.

Masiello 6,5 - Sempre molto attento al centro della difesa, gioca d’anticipo sugli avversari. Palloni dalle sue parti non passano (Dal 69’ Ghiglione 5,5 - Spinge sulla corsia di destra, prova una conclusione al volo che termina sul fondo. Non accorcia su Mkhitaryan in occasione del 3-1).

Criscito 6 - Spinge poco dedicandosi di più alla parte difensiva. Parte molto concentrato, non commette alcuna sbavatura.

Lerager 6 - Fa vedere qualche incursione verso la porta di Pau Lopez ma, come nel primo tempo, potrebbe far meglio. Si distingue di più in fase di non possesso (Dall’80’ Badelj sv).

Radovanovic 5,5 - Si abbassa per iniziare l’azione, compie qualche errore in fase di impostazione ma chiude bene gli spazi ai giocatori giallorossi. Mkhitaryan gli prende il passo in occasione del 2-1 (Dal 69’ Pellegrini 6 - Tampona le sfuriate di Karsdorp dalla sua parte).

Rovella 6,5 - Qualche piccola indecisione, specie nei primi minuti di gioco, poi la solita prestazione generosa e di grinta a cui ci ha abituato. Personalità in abbondanza per il giovane classe 2001.

Zajc 6 - Si vede poco nella fase offensiva della sua squadra nel primo tempo ma si sacrifica molto più come esterno che come trequartista puro. Più nel vivo del gioco nella ripresa (Dall’80’ Destro sv).

Pjaca 6,5 - Secondo timbro stagionale per lui. Fatica nella prima frazione di gara, nella ripresa gonfia la rete riequilibrando il match (Dal 60’ Pandev 5,5 - Potrebbe far meglio sul suggerimento di Scamacca, non offre gli spunti giusti).

Scamacca 6 - Lotta e combatte con la difesa della Roma senza risparmiarsi, disegna un assist per Pjaca che il compagno di reparto deve solo spedire alle spalle di Pau Lopez. Va vicino al gol con una puntata da calcio a cinque che termina di poco a lato.

Maran 5 - Tiene le linee molto strette fra loro nel tentativo di frenare il palleggio della Roma. Dopo un primo tempo in sofferenza, il suo Genoa acquista convinzione ma non riesce a portare a casa l’intera posta in palio con i cambi che non danno i frutti sperati.

ROMA (a cura di Tommaso Bonan)

Pau Lopez 6 In campo a sorpresa al posto di Mirante, non fa troppa fatica nonostante la recente inattività. Partita sicura, non può nulla sul gol di Pjaca, salvato dalla posizione di fuorigioco di Destro nel finale.

Mancini 6 Parte a rilento, causa piccolo acciacco fisico accusato nei primissimi minuti di gioco. Si riprende velocemente, blindando assieme ai compagni il reparto arretrato. Poche sbavature. Lascia per una volta la licenza di avanzare a Ibanez.

Smalling 6 Partita solida, alcuni anticipi da applausi. Il suo peso specifico è evidente, in termini di presenza e autorità. Con l'inglese in campo, la difesa della Roma sembra un'altra cosa. Qualche incertezza di troppo nel finale.

Ibanez 6,5 Altro passo in avanti per questo giocatore che pian piano si sta ritagliando uno spazio sempre più importante in questo inizio di stagione. Pericoloso anche in fase offensiva, soprattutto nel primo tempo.

Karsdorp 6 Prestazione solida, parte bene in avvio di primo tempo provando anche gli spunti personali. Si "normalizza" col passare della gara, lasciando l'iniziativa alle vie centrali di gioco.

Pellegrini 6,5 Meno appariscente del solito, resta comunque tra i più solidi nel centrocampo della Roma. Gioca qualche metro più indietro, vero metronomo del reparto e uomo d'equilibrio sempre più insostituibile. (dall' 87' Villar sv).

Veretout 6 Gara ordinata, senza infami e senza lode, come si dice in questi casi. Regia pulita, manca l'affondo decisivo ma in una gara come questa non era richiesto.

Spinazzola sv Giusto il tempo per un paio di accelerazioni, esce dopo neanche un quarto d'ora per l'ennesimo problema muscolare. Sfortunato. (dal 14' Bruno Peres 6 - Entra e si posiziona subito sulla fascia sinistra. Non è la sua posizione e tenta sempre di rientrare sul dentro, avendo poca dimestichezza con il piede debole. Spreca così due grandi occasioni ma si riscatta con l’assist per il secondo gol di Mkhitaryan).

Pedro 7 Classe ed esperienza al servizio della squadra. Si traveste da uomo assist, lasciano le gioie personali a Mkhitaryan. Semplicemente, l'attaccante che tutti gli allenatori vorrebbero in squadra.

Mkhitaryan 8,5 Assoluto protagonista della gara di Marassi. Tripletta personale, giocate, assist e record di numeri a corredo di una prestazione che lo vede anche prezioso jolly di attacco. Con l'uscita di Borja Mayoral, va ad occupare anche la posizione di prima punta. Migliore in campo, prestazione devastante da autentico trascinatore.

Borja Mayoral 5 Delusione. Tra i giocatori più attesi della sfida di Marassi, non riesce ad evitare il fantasma (e il peso) dell'assente Dzeko. Il fisico è diverso, il modo di giocare pure. Ma lo spagnolo non si rende quasi mai pericoloso. Sostituito da Fonseca ad inizio ripresa. (dal 60' Cristante 6 - Suo il lancio per Bruno Peres, da cui nasce il secondo gol giallorosso. Peccato per il gol sprecato subito dopo, al termine di un inserimento senza palla notevole ma sciupato davanti a Perin).

Fonseca 6,5 Parte benissimo, va in crisi e poi recupera la gara. Mette bene in campo la squadra, affidandosi alla giornata di grazia di Mkhitaryan per coprire alcune lacune in attacco. Unico neo, la gara andava chiusa molto prima. La classifica però è dalla sua parte.