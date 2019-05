© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È tutto ancora aperto, nel bene e nel male, per Genoa e Roma. Chi vuole la salvezza, chi la Champions League: Prandelli rimescola le carte in attacco, con Lapadula al fianco di Kouamé e Sanabria in panchina. Ranieri risponde con un 4-2-3-1 in cui la principale novità rispetto al 3-0 sul Cagliari è il ritorno di Zaniolo, con Cristante preferito a Pastore e Pellegrini avanzato di conseguenza sulla trequarti.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Bessa, Lerager, Radovanovic, Veloso, Criscito; Lapadula, Kouamé. Allenatore: Cesare Prandelli.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Claudio Ranieri.