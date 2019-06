© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite della radio argentina Canal Show Sport, il difensore del Genoa Cristian Romero, già "prenotato" dalla Juventus, ha parlato così del proprio futuro: "Chiellini mi ha detto che mi aspettava alla Juventus. Ho quasi pianto. Non ci potevo credere. L'ho raccontato a tutta la mia famiglia. Pensavo di durare poche partite. Eravamo in trenta al campo il primo giorno (di ritiro col Genoa) e per l’allenatore non ero titolare. C’erano grandi giocatori e quattro difensori davanti a me".