Genoa, Romero: "CR7 fortissimo, ma Cancelo mi ha stupito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore argentino del Genoa, Cristian Romero, ha rilasciato una lunga intervista a Il Secolo XIX dopo la sua prima da titolare. "Ho saputo che avrei giocato solo allo Stadium, Juric mi ha detto di stare tranquillo come in allenamento. Un po' di ansia è salita e ho pensato: "Sono tutti grandi giocatori". Ma in campo no, perché alla fine siamo tutti uguali. CR7 è fortissimo, ma mi ha colpito pure Cancelo. Ho fatto due volte il Viareggio, nel 2016 feci molto bene e il Genoa mi notò".