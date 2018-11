Genoa, Romero: "Gemellaggio col Napoli? In Argentina non esiste"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Allenare la concentrazione. Esercizio imprescindibile per affrontare una squadra come il Napoli in grado di punire il minimo errore. “Forse questo è l’aspetto in cui sto lavorando di più dal mio arrivo in Italia, e dopo gli allenamenti e le partite studio i video per migliorare. Mister Juric mi sta insegnando tanto dal punto di vista tattico” racconta Cristian Romero, il giovane centrale difensivo scuola Argentina. “Per riuscire a fare risultato sabato dobbiamo fare una super partita, giocare da squadra, aiutarci l’uno con l’altro. Il Napoli gioca un grande calcio, come si è visto ieri in Champions League. Ci sarà una bella atmosfera, me l’hanno detto, nel nostro stadio. In Argentina non c’è l’abitudine di essere amici tra tifosi di squadre diverse. L’usanza dei gemellaggi come tra genoani e napoletani non è diffusa. Sono curioso di vedere”.