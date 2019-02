© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ora penso solo al Genoa. A fine stagione so vedrà". Sembra avere le idee chiare, Cristian Romero, che nell'intervista al Corriere dello Sport rivela quelli che sono i sogni per il futuro: "La Juve mi ha già prenotato? Non lo so... Io non mi occupo di mercato e il mio primo pensiero è

il Genova. Al termine del campionato mancano tante partite e voglio continuare a giocare così, poi parlerò con dirigenti e con il mio

agente, che mi aiuterà a prendere la miglior decisione. Io voglio giocare, crescere e migliorare", alcune della parole del difensore del Genoa.