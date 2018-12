© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattro minuti contro l'Atalanta, trentasette contro il Cagliari. Le intemperanze di Cristian Romero, difensore argentino del Genoa, non sembrano piacere a Cesare Prandelli. Tanto che il sudamericano rischia l'esclusione nelle prossime partite e non saranno più tollerati comportamenti di questo tenore, perché se l'intervento su De Roon era da rosso - ed è stato graziato - quello per mandare ko Joao Pedro era almeno da arancione.