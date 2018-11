Genoa, Romulo al 45': "Dopo la bastonata dovevamo reagire subito"

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della serata. Spettacolo e gol fra SPAL e Cagliari. La gara delle 18 finisce 2-2 - Leggi la news, CLICCA QUI! Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: Piatek vs. Milik,...

Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: Piatek vs. Milik, sfida polacca

Parma, D'Aversa: "Siamo soddisfatti. Non dobbiamo sentirci appagati"

Cagliari, Pavoletti: "Non abbiamo mai mollato. Nazionale? Il lavoro paga"

Le pagelle del Cagliari - Srna decisivo in negativo. Certezza Pavoletti

Genoa, Kouamé: "Proviamo a non fare gli stessi errori fatti con l'Inter"

Genoa, cori e striscioni contro Preziosi. Fischi per Juric e Veloso

Milan, Conti non convocato: la squalifica vale anche per il campionato

Genoa avanti con Kouamé. Match subito in salita per il Napoli

Cagliari, Pavoletti: "Bravi a non mollare mai"

Cerruti: "Juve sia più cinica. Roma in grave ritardo"

Milan, si lavora per Benatia a giugno o a gennaio: le ultime

Fotonotizia - Genoa-Napoli sospesa per pioggia, le immagini dal campo

