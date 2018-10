Genoa, Romulo al 45': "Il rigore? Già deciso con Criscito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un rigore di Romulo decide il primo tempo tra Genoa e Udinese. Prima di tornare negli spogliatoi, l'autore del gol del momentaneo vantaggio ha parlato a Sky Sport:

"Sono grato a Dio per questo gol, c'è mia moglie in tribuna e oggi è il nostro anniversario di matrimonio: lo dedico a lei. La scelta di tirare il rigore? Con Criscito avevamo già deciso tempo fa che avrei calciato io il primo rigore, vedremo se andrò dal dischetto anche la prossima volta. Dobbiamo essere più concreti davanti e chiudere la partita, per ora la stiamo controllando bene".