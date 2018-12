Genoa, Romulo: "Espulsione giusta, nulla da dire"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Romulo, centrocampista del Genoa, è intervenuto al termine del match perso contro il Torino. Il numero 8 rossoblù ha commentato la sua espulsione per doppia ammonizione nel giro di pochi minuti: "Mi dispiace davvero tanto, per i compagni e per la squadra. È uno sbaglio mio, fa malissimo. È la mia prima espulsione qui in Italia. Ho visto la palla e ho alzato la gamba, ma ho preso l'avversario. L'espulsione è giusta, niente da dire".

Cosa ti ha detto Piatek? "Mi dispiace anche per lui poteva segnare. Fa davvero male questa espulsione principalmente per i miei compagni".

Come valuta la gestione di Juric? "Mi dispiace anche per il tecnico. Dopo un ottimo derby volevamo a tutti i costi fare risultato. Il mister aveva preparato bene la gara. Dopo il rosso era difficile ha dovuto cambiare modo di disporre la squadra in campo. Non era facile rincorrere qui a Torino. In undici avremmo reagito diversamente".

Come fai a rimanere così tranquillo? "Ci sono momenti bellissimi nel calcio; oggi invece ho passato un momento davvero brutto. Credo che cii voglia l'equilibrio giusto per affrontare questa situazione".