Genoa, Romulo: "Mancata concentrazione. Ora quattro gare difficili"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Romulo, centrocampista del Genoa, ha parlato al termine della partita pareggiata contro l'Udinese: "Volevamo i tre punti oggi, purtroppo abbiamo pareggiato e adesso ci attendono quattro gare difficilissime. Dovremo esser concentrati al massimo, uguale a quello che abbiamo fatto vedere a Torino. Ci sarà da battagliare e lottare. Cosa è mancato? Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, segnato, non abbiamo subito nulla. Nella ripresa loro hanno creato qualche superiorità sulle fasce. Ci è mancata un po' di concentrazione. Dovevamo chiuderla prima ma l'Udinese ha giocato veramente bene. Nel primo tempo meglio noi, nella ripresa loro. Esultanza speciale? Era l'anniversario di matrimonio con Pamela che era presente in tribuna. Da nove anni siamo sposati; da dodici stiamo insieme e questo gol è dedicato a lei che pure nei momenti più difficili quando stavo per lasciare il calcio mi è stata vicina. Il rigore? L'avevamo detto inizialmente che avrei calciato io il primo penalty, un secondo rigore poi lo calcerà Mimmo ma se avrà bisogno di motivazione sicuramente lo faremo tirare al nostro bomber. Siamo un bel gruppo. Romero? Ha personalità elevata per l'età che ha. E' un ragazzino. Peccato per l'espulsione. Pochi palloni per Piatek? Dovremo creare maggiormente il gioco sulle fasce sfruttandolo al meglio. Centrocampo che segna? Il mister sta lavorando tantissimo sui nostri inserimenti. Sandro segnerà, magari su calcio piazzato come è nel sui stile. Il gioco, il gruppo e le motivazioni ci sono. Adesso ci vuole grande concentrazione per affrontare al meglio le prossime gare".