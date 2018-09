Genoa, Romulo: "Occhio al Frosinone. Il ritiro può rigenerarti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Genoa, Romulo, si è proiettato alla sfida di domani contro il Frosinone: "Sarà difficile perché è un gruppo formato da bravi giocatori. So per esperienza, mi è capitato pure l'anno scorso al Verona, come un ritiro di due-tre giorni possa produrre certi effetti e rigenerare le energie. Troveremo una squadra arrabbiata e pronta a dare tutto".