Genoa, rosa ampia che dà garanzie: la squadra di Nicola è pronta a ripartire

Il Genoa muove i primi passi verso la ripresa. La squadra di Davide Nicola ha iniziato in questi giorni gli allenamenti collettivi secondo i crismi descritti nel protocollo della FIGC e approvato dal Governo. In attesa di conoscere la data della ripresa, per il momento a cavallo della seconda o terza settimana di giugno, i rossoblu continuano a mettere benzina nelle gambe dopo due mesi di inattività dovuti al lockdown per arrivare preparati quando si ripartirà con il campionato. Obiettivo continuare nella serie positiva di tre vittorie e due pareggi nelle ultime sei gare e tagliare il traguardo della salvezza il prima possibile.

Due giocatori per ruolo - Tutto in due mesi o su per giù. Dodici partite condensate fra giugno, luglio e agosto sono un tour de forces non indifferente, con turni infrasettimanale e, dato non trascurabile, nei mesi più caldi dell’anno. A venire incontro al tecnico piemontese ci sarà la possibilità di fare cinque cambi nel corso di una partita ma la rosa a sua disposizione può considerarsi decisamente ampia e infarcita di giocatori che si sono dimostrati utili alla causa. Dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo, Nicola può contare su due giocatori per ruolo da poter far girare nel corso dei dodici impegni.

Le coppie - In difesa davanti a Perin ci sono giocatori affidabili del calibro di Romero, Biraschi, Soumaoro, Masiello, Goldaniga e Criscito, che all’occorrenza può anche essere alzato come quinto di centrocampo. Nella zona nevralgica del campo invece c’è il punto fermo che si chiama Lasse Schone insieme a Sturaro e Behrami con Cassata, due gol nelle ultime due partite, Jagiello, Eriksson in attesa dei recuperi di Lerager e Radovanovic. Sugli esterni invece Ghiglione e Ankersen sono pronti a fare la staffetta sulla destra mentre a sinistra Barreca e Pajac - da valutare le sue condizioni - possono anche essere insidiati, come detto, dal capitano Mimmo Criscito. In avanti Pandev rappresenta la certezza mentre al suo fianco possono alternarsi il ritrovato Sanabria, Favilli, Iago Falque, Destro e Pinamonti. Più di così.