Genoa, Rossi: "Corsa salvezza? Noi pensiamo solo a noi stessi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Genoa Giuseppe Rossi ha parlato anche a Sky Sport del momento dei rossoblù: "Io l'arma in più per la salvezza? Faccio parte di un grande gruppo e sono felice, finalmente sto bene dopo qualche problema muscolare. Quando il mister mi chiamerà in causa sarò pronto. Noi pensiamo solo a noi stessi, siamo a sei punti dalla zona calda e ora tocca a noi fare i punti necessari per la salvezza. Il mio primo gol? Io voglio solo scendere in campo, divertirmi e dare il massimo, poi il gol arriverà. Ripeto, non guardo le altre, noi pensiamo solo a noi stessi. Le parole di Sampaoli su Dybala e la convivenza con Messi? Se uno è bravo il posto c'è sempre, io la penso così. Dybala è uno dei più forti in Europa, sta crescendo a livello di gioco, di gol e di prestazioni. Fossi io il ct lo porterei, ma ogni allenatore la pensa come vuole. L'Italia? Domanda difficile, stasera sarà un bel test contro una grande squadra, i ragazzi saranno motivati".