Genoa, Rossi: "Futuro? Vedremo, qui sto davvero bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista all'attaccante del Genoa Giuseppe Rossi: "Sto bene, mi sto allenando alla grande e spero di giocare. Già da domenica mi auguro di avere più minuti in campo. Vorrei fare una grande partita. Per me sarebbe un momento speciale: giocare contro la Fiorentina per la prima volta da ex viola sarà una bella emozione. La mia ultima in viola con Astori in campo? Sì, giocai dieci minuti, ma non penso mai Davide in quella partita. Semmai ricordo i bei momenti condivisi con lui nelle nazionali giovanili e in quella maggiore. Futuro? A fine campionato ne parleremo e decideremo. Qui mi trovo bene. C'è una tifoseria straordinaria, un gruppo solido e giovani interessanti come Omeonga, Salcedo e Biraschi. Io continuo a sognare anche il ritorno in azzurro. Ci siamo salvati a quattro giornate dalla fine, vorrei provare il prossimo anno a fare qualcosa di meglio".