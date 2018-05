Genoa, Rossi: "Mi dispiace per Ferguson, gli auguro pronta guarigione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Rossi, attaccante del Genoa, è intervenuto prima del match contro la Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport e dedicate al suo ex manager Alex Ferguson, operato nella notte per via di un'emorragia cerebrale: "Mi dispiace per la notizia, l'ho saputo ieri sera. Spero in una pronta guarigione per il boss".