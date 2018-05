Genoa, Rossi: "Ringrazio il pubblico di Benevento. Torneranno grandi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Rossi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko esterno del suo Genoa contro il Benevento: "È stupendo, bello vedere questo pubblico. Sono stati bravi tutta la serata, dispiace vederli retrocedere, ma credo che torneranno grandi. Li ringrazio, l'applauso è stato un gesto inaspettato, un grazie di cuore. Ho tanta voglia di fare, di dimostrare. Oggi ho cercato di dare il massimo, peccato aver sbagliato due gol. Fa parte del calcio, non sono preoccupato. Volevamo chiudere in bellezza, peccato per il risultato".