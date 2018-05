Genoa, Rossi: "Sfida contro il mio passato. Sempre creduto in me"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata speciale per Giuseppe Rossi, che torna titolare dopo un lungo calvario. Questo il suo commento ai microfoni di Premium Sport, prima di Genoa-Fiorentina: "Oggi gioco contro il mio passato, un passato bellissimo. Spero di dare grandi emozioni al pubblico di Marassi. Ho sempre creduto in me stesso, nel lavoro che facevo e che faccio tutt'ora, sono contento di essere qui e dare una mano. Mi aspetto una gara completa, combattuta, sperando di essere decisivo. Ferguson? Dispiace molto per la notizia che ho letto ieri sera, gli auguro una pronta guarigione, dispiace vedere una leggenda come lui in queste condizioni. Dovesse arrivare un gol lo dedicherei anche a lui".