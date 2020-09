Genoa, rossoblu scatenati sul mercato: si pensa a un altro tentativo per Pjaca

Il Genoa si conferma uno dei club più attivi sul mercato. Come riportato da Sky Sport, dopo l’ingaggio di Zajc già ufficiale e quelli di Badelj, Melegoni, Goldaniga e Caso che sono ormai prossimi, i rossoblu sembrano intenzionati a fare un altro tentativo per Marko Pjaca, giocatore in forza alla Juventus e seguito da tempo. Si conta di chiudere a breve anche per Rick Karsdorp e Juan Jesus. Resta caldo anche l’asso col Verona per il possibile scambio Favilli-Stepinski.