Genoa, Rovella in scadenza fa gola alle big: ci pensano Inter e Juventus

vedi letture

Nicolò Rovella è finito di recente nel mirino delle big italiane dopo un avvio di stagione da protagonista nel Genoa di Maran. Il regista 19enne ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e per questo Inter e Juventus si sono già informate direttamente con il presidente del Grifone Preziosi. Una possibilità potrebbe essere quella di prolungare per poi trattenere il calciatore in prestito per un'altra stagione come fatto per esempio con Romero. Per ora la quotazione è di 10 milioni di euro ma non sono da escludere idee che portino a degli scambi a costi più alti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.