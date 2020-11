Genoa, Rovella: "Vorrei arrivare un giorno ad essere un leader. Che emozione l'esordio in A"

Il centrocampista del Genoa Nicolò Rovella ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Vorrei arrivare, un giorno, ad essere un leader. L'unico modo per farlo è iniziare ad aiutare subito i compagni. Il debutto in A a San Siro? Un sogno che si realizzava. Il 3 dicembre, vigilia del mio diciottesimo compleanno, ho debuttato in coppa Italia. Poi il 21 ho fatto l’esordio in A a San Siro con l'Inter".