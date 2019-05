Genoa, salvezza e poi i discorsi con Prandelli. Già tre nomi per il futuro

© foto di Insidefoto/Image Sport

C'è una salvezza da conquistare, poi bisognerà affrontare l'argomento legato al futuro della panchina del Genoa. Il grifone ha ora sei punti di vantaggio sull'Empoli, con gli scontri diretti a favore, quando mancano tre partite alla fine della Serie A. L'aritmetica permanenza nella massima divisione potrebbe arrivare anche grazie a una vittoria contro la Roma, qualora la Fiorentina dovesse sbancare lo stadio Castellani domani a ora di pranzo.

Quale futuro per Prandelli? La situazione non era delle migliori, almeno fino a Pasqua. Perché le cinque sconfitte nelle ultime otto partite di campionato, con appena un successo e due pareggi, hanno minato il percorso verso una tranquilla permanenza in Serie A. Poi la dirigenza ha deciso di concedere nuova fiducia all'ex ct della Nazionale che sembrava aver trovato la chiave giusta per tenere il Genoa in acque calme, allontanando così l'idea di riportare a Marassi Davide Ballardini per gli ultimi impegni stagionali. Prandelli ha incassato la fiducia, ma fino al termine della stagione. Poi le parti dovranno decidere il da farsi.

Le possibilità. Le testate liguri hanno già fornito un ventaglio di nomi per il Genoa che verrà: Stefano Pioli, Davide Nicola o Leonardo Semplici qualora Prandelli dovesse salutare. Da capire, però, quale sarà il reale progetto del Genoa. Aspetto fondamentale anche per il futuro in Liguria dell'ex allenatore di Parma e Fiorentina.