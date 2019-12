Genoa-Samp, due facce una stagione deludente. E fra 6 giorni c'è il derby

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una stagione da incubo per le due squadre di Genova, che si ritrovano entrambe, dopo tre mesi circa di campionato, a lottare per la salvezza. Terzultimo il Genoa con 11 punti, con appena 2 vittorie in 15 partite di campionato. Non va meglio la stagione della Samp, che di punti ne ha 12 ed ha una vittoria in più rispetto al Genoa ma anche una sconfitta in più. La squadra di Thiago Motta non vince in campionato dallo scorso 26 ottobre, il giorno del debutto del nuovo tecnico dopo l'esonero di Andreazzoli. Poi solo sconfitte e pareggi, come quello rocambolesco di oggi sul campo del Lecce. Avanti di due reti, i rossoblù si sono fatti recuperare ed hanno chiuso la partita in 9, rischiando anche di perdere nel finale.

In casa Sampdoria le cose sembravano essere cambiate con l'arrivo di Ranieri: squadra più solida, attacco più vivo e non a caso sono arrivate le vittorie con SPAL e Udinese, due scontri diretti. Con quella di oggi sono due i ko consecutivi, ma se a Cagliari la squadra avrebbe meritato almeno il pareggio, oggi è stato fatto un netto passo indietro. Certo, il rigore sbagliato da Quagliarella pesa come un macigno, ma il passo indietro maggiore è stato quello del gioco.

Fra sei giorni c'è il derby della Lanterna, un vero e proprio spareggio per restare in serie A. Una gara che può diventare lo spartiacque del campionato delle due squadre di Genova. Una vittoria nel derby potrebbe dare il giusto slancio verso la salvezza, dall'altro lato una sconfitta potrebbe essere il definitivo colpo di grazia per la stagione.