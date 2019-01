© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' festa per il Genoa, ma anche (e soprattutto) per Sanabria. Entrato da pochi minuti, l'ex attaccante della Roma segna al debutto: cross di Lazovic dalla destra, Provedel sbaglia l'uscita favorendo il colpo di testa ravvicinato dell'ex Betis al 73'. Il dopo Piatek, in casa ligure, è iniziato e porta il nome di Antonio Sanabria. Il Genoa, intanto, è in vantaggio 3-1 al Castellani contro l'Empoli.