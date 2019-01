© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Sanabria è vicino alla firma con il Genoa che lo rileva in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni dal Real Betis. Il giocatore, già in Italia per effettuare le visite mediche, prima di dire sì al Grifone, ha prolungato il proprio contratto con gli andalusi fino al 2022. In questo modo, nel caso il club di Preziosi non dovesse riscattarlo alla fine del prestito, il giocatore avrebbe comunque altri due anni di contratto e dunque non perderebbe ulteriormente valore in chiave mercato. A riportarlo è MuchoDeporte.com.