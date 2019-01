© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Sanabria, attaccante del Genoa, ha commentato così la vittoria per 3-1 contro l’Empoli ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una grande partita, su un campo difficile come il 'Castellani'. Torno in Italia con un gol, sono molto contento. Nella ripresa abbiamo trovato più spazi e sono arrivate le reti. Sostituto di Piatek? Mi sento maturo per il calcio italiano, sono felice di poter aiutare la squadra”.