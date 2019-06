Genoa, Sanabria torna al Betis. Da chiarire futuro di Radu e Romero

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive del mercato in uscita del Genoa. Possibile la partenza anticipata di Antonio Sanabria, in prestito dal Betis sino al giugno del prossimo anno ma che ha deluso sul piano del rendimento. Da chiarire in tempi brevissimi, inoltre, anche la vicenda legata al futuro di Ionut Radu e Cristian Romero. Il primo potrebbe tornare all'Inter per poi valutare il suo futuro, il secondo resta sempre in orbita Juventus.