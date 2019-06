Genoa, Sanabria verso l'addio. Al suo posto tornerà Salcedo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport prevede diversi cambiamenti nell'attacco del Genoa del prossimo anno. Chi dovrebbe restare, al netto degli interessamenti di Napoli e Roma, è Christian Kouame, così come Andrea Favilli e probabilmente Gianluca Lapadula. Incerto invece il futuro di Goran Pandev e soprattutto quello di Antonio Sanabria. Il rendimento del paraguayano è stato nettamente al di sotto delle aspettative e il Genoa, nonostante un altro anno di prestito già concordato, proverà a piazzarlo altrove per sostituirlo con Eddie Salcedo di rientro in prestito dall'Inter.