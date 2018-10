Genoa, Sandro: "Mi piacerebbe fermarmi qui. Juve? Serve lucidità"

© foto di Federico Gaetano

Sandro e il Genoa. Un amore che sembra davvero sbocciato, leggendo le parole del centrocampista brasiliano al sito ufficiale dei rossoblù: "Ho girato parecchio giocando in vari campionati ma qui mi piacerebbe fermarmi a lungo. Ci sono tifosi spettacolari e a Genova si sta bene, c'è poi una bella aria in seno a questo club".

Sugli obiettivi.

"Lavorando duro si può arrivare a raggiungere i propri obiettivi, questo è il mio pensiero. Giocare con la Nazionale è stato un punto molto alto della mia carriera. Per quanto riguarda invece l'ultima sfida contro il Parma posso solo dire che abbiamo sbagliato. Dovevamo metter loro più pressione e chiudere la sfida quando si trovavano in difficoltà. Il calcio, per me, è molto semplice alla fine. Quella semplicità che dovremo mettere in campo domenica prossima contro la Juventus, mantenendo sempre la giusta concentrazione, la lucidità, restando calmi e seguendo ovviamente le istruzione che ci darà il mister. Poi, con rispetto ma senza timori, andiamo a divertirci esprimendo il nostro potenziale".