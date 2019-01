L'avventura di Sandro al Genoa potrebbe già essere giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il centrocampista brasiliano ha mercato in Cina e potrebbe lasciare la liguria nella finestra di mercato invernale. Su di lui ci sono Guangzhou Evergrande e Bejing Rehne. Per la sua sostituzione il nome in vantaggio sugli altri sembra essere Machin del Pescara.