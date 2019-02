© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sanabria titolare con Prandelli che passa alla difesa a quattro. Tanti volti nuovi per il Genoa: dall'inizio anche una mediana ben più che inedita con il tandem Radovanovic-Lerager. De Zerbi sceglie il classico tridente, il suo modulo barcelonista prevede una punta vera come Babacar, Berardi e Djuricic ai suoi fianchi. Dietro non c'è Ferrari, solo in panchina, confermato Peluso al centro con Magnani. In mediana, senza Mazzitelli, c'è Sensi in cabina di regia.

Genoa (4-2-3-1): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Radovanovic, Lerager; Lazovic, Bessa, Kouamé; Sanabria.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic.