Genoa-Sassuolo, voti ai tecnici: Nicola riparte da Motta, sfortuna De Zerbi

Genoa-Sassuolo 2-1 (29' rig. Criscito, 33' Obiang, 86' Pandev)

Buona la prima per il Genoa di mister Davide Nicola, che riporta il successo in campionato ai rossoblù dopo oltre due mesi di astinenza (l'ultima vittoria era arrivata il 26 ottobre col Brescia) contro un Sassuolo che avrebbe però sicuramente meritato almeno un punto. A Marassi, infatti, è proprio la squadra di Roberto De Zerbi a fare quasi sempre la partita, uscendo invece dal campo a mani vuote a causa di un po' di sfortuna e anche di qualche decisione arbitrale che a caldo sta già facendo discutere.

DAVIDE NICOLA 7 - Nessuna rivoluzione, almeno a livello di scelte di formazione. Perché Nicola riparte proprio dagli uomini (e dall'ultimo modulo) di Thiago Motta, cambiando però essenzialmente la testa dei suoi giocatori. Il suo Genoa si difende e attacca in contropiede con ardore e fiamme negli occhi, consapevole di dover lasciare il pallino del gioco al più spumeggiante Sassuolo. È così che, nonostante la gara sembri mettersi male nel finale, i rossoblù riescono a trovare una vittoria pesantissima. Parla chiaro poi la scelta Perin tra i pali: l'ex Juve, con buona pace di Radu, sarà il titolare del Grifone in questa seconda parte di stagione.

ROBERTO DE ZERBI 6 - Con Berardi non al meglio e Marlon indisponibile, manda in campo un Sassuolo come sempre imprevedibile e molto ispirato. Lo si vede subito, visto che sono i suoi neroverdi a fare la partita già dai primi minuti, giocando a tratti a memoria e appagando gli occhi degli spettatori con strepitose azioni corali come quella dell'1-1 firmato Obiang. Ottima la scelta Djuricic a gara in corso, visto che sarebbe proprio il sostituto di Duncan a segnare il 2-1 nel finale... Voto 6, e non (almeno) 6,5, solamente per l'ennesimo risultato che non ripaga in termini di risultati l'estetica del Sassuolo. Bello, ma troppo spesso fumoso. Stavolta, tuttavia, non solo per colpa sua.