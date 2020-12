Genoa, Scamacca ambito da diversi club e potenzialmente in partenza: potrebbe tornare Piatek

Il Genoa non vorrebbe cedere Gianluca Scamacca nel corso del mercato di gennaio ma potrebbe cambiare idea nel caso in cui si aprisse uno spiraglio per un cannoniere di ritorno come potrebbe essere Piatek. Scamacca è finito nel mirino del Milan, ma anche di Roma e Fiorentina con il Sassuolo che spara alto chiedendo non meno di 25 milioni di euro. Il Genoa per liberare il classe '99 chiederebbe ai neroverdi un indennizzo, un premio di valorizzazione, e così andrebbe a bussare alla porta dell'Hertha Berlino per chiedere il prestito del polacco. Altri possibili bomber di ritorno sono Sanabria, ma anche Pavoletti in uscita dal Cagliari e Kouamé ora alla Fiorentina. A riportarlo è Il Secolo XIX.