Genoa scatenato: fumata bianca vicina con l'Inter per Candreva. In arrivo anche Reca

vedi letture

A sorpresa, il Genoa è ad un passo da Antonio Candreva, secondo Sky Sport. Il club rossoblù, spiega l'emittente, preso atto della volontà di Karsdorp di non lasciare la Roma, ha sfruttato i recenti contatti con l'Inter per tentare lo scatto sull'esterno destro nerazzurro. Candreva è fuori dal nuovo progetto tattico di Antonio Conte e così il Genoa sta cercando l'accordo con l'Inter e col giocatori.

Parallelamente, il ds Faggiano avrebbe mosso passi importanti anche per rinforzare l'altra fascia: in tal senso, trattativa avanzata con l'Atalanta per Arkadiusz Reca.