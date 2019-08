© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa scatenato sul mercato. Non solo Lasse Schöne, il Grifone è pronto a prendere un altro centrocampista da regalare a mister Andreazzoli. Secondo quanto riportato da Sky infatti, il Genoa starebbe trattando Thiago Maia con il Lille. Centrocampista brasiliano classe '97, il club di Preziosi sta lavorando per prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro.