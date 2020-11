Genoa, Schone è il primo nodo da sciogliere per Marroccu: a gennaio cessione o risoluzione

vedi letture

Francesco Marroccu è il nuovo ds del Genoa. Il dirigente sardo ha preso il posto dell'esonerato e Faggiano e adesso il suo primo compito, come aveva già fatto un anno fa, sarà quello di portare maggiore serenità al club. Poi ci saranno due nodi da sciogliere: il rinnovo di Rovella, in scadenza al termine della stagione, e la situazione di Schone, che era entrato in rotta di collisione con Faggiano. Per l'ex Ajax si va verso una cessione a gennaio o una risoluzione.