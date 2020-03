Genoa, Schone: "Mi sto ambientando bene. Prima di firmare ho parlato con Lerager"

vedi letture

Il centrocampista del Genoa, Lasse Schone, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club rossoblù. Queste le sue parole: "Per me la famiglia è molto importante, sono cresciuto in una famiglia molto unita. Ho conosciuto mia moglie molto tempo fa, avevo 19 anni, abbiamo due bambini e ci piace fare molte cose insieme, ad esempio andare nei musei".

Suo figlio gioca nelle giovanili del Genoa. Che cosa ne pensa?

"Non deve per forza giocare ma ama molto il calcio, mia figlia invece gioca a tennis. Se mio figlio vorrà seguire le mie orme a me andrà bene ma se vorrà praticare sci o fare l'attore sarà la stessa cosa".

Come sta andando l'ambientamento in Italia?

"All'inizio è difficile, perché quando arrivi da un paese a un altro ti devi adattare a come funzionano le cose nel nuovo Paese. Ai miei figli mancano i loro amici ma adesso ci godiamo tutte le cose che l'Italia ha da offrire. Ci stiamo ambientando".

Cosa pensa di Genova?

"Abbiamo visitato diversi posti in città, viviamo vicino a Nervi e tutta quell'area è molto bella. Poi c'è Portofino, un posto unico. Anche il centro storico ci piace e lo mostriamo a parenti e amici quando vengono a trovarci. Purtroppo non abbiamo il tempo di visitare luoghi lontani, una volta siamo stati vicino a Milano ma la maggior parte delle cose che facciamo sono attorno a Genova".

Conosceva il Genoa prima di arrivare?

"Ovviamente sì, soprattutto sapevo che i tifosi sono sempre lì per la squadra e mi piace, mi piace molto perché non amo giocare negli stadi vuoti. Ho parlato con Lerager che era qui prima di me, mi ha confermato il calore del club e questo mi ha aiutato a prendere la decisione di trasferirmi. Quando entri a far parte di un nuovo club ti interessi di tutto in modo da poter rispondere correttamente alle domande".