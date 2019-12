© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante le voci di un interessamento del Napoli per gennaio, il centrocampista del Genoa Lasse Schone può lasciare il club ligure solo per tornare all'Ajax. Il regolamento della FIFA infatti vieta a un calciatore di indossare in competizioni ufficiali tre maglie nella stessa stagione e il danese ne ha già giocato con quella rossoblù e quella biancorossa. Fatali, per un suo trasferimento a un club terzo a gennaio, i trentuno minuti giocati con i Lancieri in Supercoppa olandese lo scorso 27 luglio, prima di trasferirsi in Italia.