Genoa, Schone: "Sogno la salvezza. La Serie A mi piace"

© foto di Federico De Luca

Il centrocampista del Genoa, Lasse Schone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "La nostra stagione? Sappiamo di poter fare meglio, dobbiamo risalire in classifica. La Serie A è n campionato competitivo e mi piace. Dobbiamo restare uniti, adesso sono arrivati nuovi giocatori, che sono già stati qui e che conoscono bene il Genoa".

Cosa pensa dell'Atalanta?

"Tutti conoscono Gasperini ovviamente, sta facendo un grande lavoro. Alcuni compagni sono stati allenati quando era qui. L'Atalanta è straordinaria, i giocatori sanno esattamente cosa devono fare. Arrivano da un 7-0 speriamo siano rilassati, vogliamo vincere".

Un solo gol, su punizione in campionato?

"Non ne ho tirate molte in Serie A, spero di tirane di più nei prossimi mesi. Solo grazie all'allenamento si migliore, bisogna leggere anche il portiere".

Cosa ricorda della vittoria contro il Real dell'anno scorso?

"La notte di Madrid è stata perfetta, perché eravamo al Bernabeu e l'Ajax ha fatto una grande partita. Ho fatto un grande gol, la palla è entrata perfettamente".

Il suo esordio in Nazionale?

"Ho segnato dopo 10 minuti dal mio ingresso in campo. È stata davvero una gara speciale".

Cosa si aspetta da Euro 2020?

"Nel nostro girone c'è il Belgio, tutti sanno che squadra incredibile sia. Loro e la Russia hanno fatto un grande mondiale e poi c'è la Finlandia, alla prima esperienza, vorranno fare bene".

Qual è il suo sogno?

"La salvezza con il Genoa".