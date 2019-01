© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Real Madrid fa sul serio per Krzysztof Piatek. Come riporta As, i blancos avrebbero infatti inviato alcuni osservatori a Murcia proprio per spiare da vicino il loro obiettivo di mercato nell'amichevole di questo pomeriggio tra il Genoa e il Wurzburger Kickers.